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Батков: Пять лет Татарстан держит лидерство в ПФО по росту численности копытных животных
По приросту численности основных видов копытных животных за последние пять лет Татарстан занимает первое место в ПФО с показателем 102%. Так, в республике растет численность лося и косули, сообщил сегодня на коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков.
«В Татарстане обитает 81 вид охотничьих ресурсов, экономическая оценка которых составляет 2,5 млрд рублей. В Татарстане на воле, в естественной среде, обитают более 600 особей маралов и пятнистых оленей. В охотхозяйстве «Слабинский лесхоз» численность оленей достигла значений, которые позволяют осуществлять их добычу. На подходе ряд других хозяйств», — рассказал он.
За 10 лет после первых завозов оленей на территорию Татарстана уже есть результаты, позволяющие устанавливать квоту на их добычу, отметил спикер. Такой опыт в истории охотоведения республики был в 30-40-х годах, когда разводили енотовидную собаку, норку и ондатру.
«Однако динамика численности зайца-русака, серой куропатки, тетерева растет низкими темпами и не во всех охотугодьях. Так, за прошлый год численность зайца -русака составила чуть более 29 тыс. особей, годовой прирост составил лишь 3,5%. При этом Азнакаевский, Аннинский и Муслюмовский районы — в лидерах. Рост числа пернатой дичи наблюдается в 27 районах», — сообщил Батков.
В целом охотничьи угодия в Татарстане занимают более 6,3 млн га, из которых 30% — общедоступные угодья, 67% — закрепленные и 3% — зоологические заказники. В регионе насчитывается более 100 охотничьих хозяйств. Однако до сегодняшнего дня ни одна территория не поставлена на кадастровый учет.
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