Специалист рассказал, почему нельзя ловить стерлядь и где разрешена ловля судака в РТ

В 14 муниципальных районах Татарстана создан заказник «Нерестилище стерляди». Причины, по которым запрещена рыбная ловля, объяснил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков в программе «Татарстан Онлайн».

«Этот вид занесен в Красную книгу, он исчезает. Ряд промышленных объектов на нерестилищах добывали ПГС, песок, гравий. Принятыми решениями убраны объекты по добыче, территории закрыты под нерестилища. Мы сейчас наблюдаем стабилизацию численности. Аналогичное поручение Президент Татарстана [Рустам Минниханов] дал по устью реки Меши. В весеннее время это колыбель карповых видов. Весной рыбаки-любители тысячными коллективами выходили и нарушали все правила, использовали багрение, там все в крови было. Огромными количествами добывался сазана, который готовился к икромету. Эта территория сейчас закрыта», — сказал он.

Он также сообщил, что в регионе разрешается добыча судака. Промышленное рыболовство увеличилось более чем на 300 тонн. По любительскому рыболовству запретов на Волге и Каме нет. По правилам можно добывать 5 кг судака на человека, напомнил спикер.