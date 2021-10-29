Батареи для электромобилей планируется выпускать в Елабуге

Елабужский аккумуляторный завод (ЕАЗ) планирует выпускать аккумуляторы для электротранспорта, сообщила пресс-служба предприятия, входящего в ассоциацию Русбат.

«По программе развития электротранспорта в России к 2030 году в стране будет производиться от 5 до 10% автомобилей на электротяге. Для этого планируется построить сеть заправок и пунктов сервиса, а также с помощью предприятий ассоциации Русбат наладить производство специальных батарей. Сейчас над их разработкой трудится группа ученых, в которую входят и представители ЕАЗа», – цитирует владельца завода Олег Коробченко пресс-служба.

По его мнению, выпуск батарей для электромобилей необходимо начать в ближайшие годы, чтобы не попасть в серьезную зависимость от импорта.

Также предприятие строит в Татарстане завод по утилизации и переработке аккумуляторов, планируется перерабатывать 20 тыс. тонн батарей в год. Первоначальные инвестиции в завод по утилизации и переработке аккумуляторов составили 500 млн рублей. Корпус предприятия в Набережных Челнах уже построен. Сейчас на площадку подводятся инженерные коммуникации. Технологии позволят перерабатывать не только свинец, но и пластик, и кислоту (электролит). Свинец будет поставляться на Елабужский аккумуляторный завод, пластик - производителям пластиковой технической тары и других изделий, а выделенный из кислоты сульфат отправится на производство стекла в Татарстане.

В настоящее время на ЕАЗе уже перерабатывается около 1,5 тыс. тонн отработанных аккумуляторов в год, еще 120-150 тонн утилизируется на заводах-партнерах.

В настоящее время мощности ЕАЗа по выпуску аккумуляторов рассчитаны на выпуск 1,5 млн единиц в год.