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Общество 13 сентября 2024 09:39

Батальон охраны и конвоирования УМВД Казани набирает сотрудников

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Новых сотрудников набирают в отдельный батальон охраны и конвоирования УМВД Казани. Помимо достойной зарплаты и раннего выхода на пенсию в ведомстве есть немало бонусов, которыми могут воспользоваться сотрудники.

Сотрудники ведомства получают ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 57 дней. При этом стаж службы учитывается в льготном исчислении, то есть один год считается за полтора года. Подробнее о трудоустройстве по номеру: 8 904 664 23 83.

#умвд по казани
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