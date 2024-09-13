Батальон охраны и конвоирования УМВД Казани набирает сотрудников

Новых сотрудников набирают в отдельный батальон охраны и конвоирования УМВД Казани. Помимо достойной зарплаты и раннего выхода на пенсию в ведомстве есть немало бонусов, которыми могут воспользоваться сотрудники.

Сотрудники ведомства получают ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 57 дней. При этом стаж службы учитывается в льготном исчислении, то есть один год считается за полтора года. Подробнее о трудоустройстве по номеру: 8 904 664 23 83.