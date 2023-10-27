Батальон добровольцев, ранее служивших в ВСУ, поступил на службу в ВС России

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших солдат вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование. Командир батальона Андрей Тищенко рассказал РИА Новости, что после принятия присяги бойцы батальона отправятся на передовую.

Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя проявить.

«Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», – отметил он.

Напомним, специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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