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На главную ТИ-Спорт 19 июля 2025 10:12

Батак считает, что «Динамо» будет фаворитом на чемпионство РПЛ

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Батак считает, что «Динамо» будет фаворитом на чемпионство РПЛ
Фото: fcdynamo.ru

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал ничью «бело-голубых» в игре с «Балтикой» (1:1) в первом туре РПЛ сезона 2025/26.

«В первом туре бывают неудачи, команда только вышла со сборов. Нужно еще пару матчей, чтобы давать какую-то оценку игре команды Карпина. Они должны сконцентрироваться на своих ошибках, чтобы улучшить игру. В любом случае «Динамо» будет фаворитом на чемпионство. Это только начало», – передает слова Батака Metaratings.ru.

Напомним, следующий матч «Динамо» в РПЛ состоится 26 июля – «бело-голубые» встретятся с «Ростовом». Калининградцы же в следующем своем матче, который также пройдет 26 июля, сыграют со «Спартаком».

#фк динамо #спорт #футбол #премьер-лига
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