Батак считает, что «Динамо» будет фаворитом на чемпионство РПЛ

Фото: fcdynamo.ru

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал ничью «бело-голубых» в игре с «Балтикой» (1:1) в первом туре РПЛ сезона 2025/26.

«В первом туре бывают неудачи, команда только вышла со сборов. Нужно еще пару матчей, чтобы давать какую-то оценку игре команды Карпина. Они должны сконцентрироваться на своих ошибках, чтобы улучшить игру. В любом случае «Динамо» будет фаворитом на чемпионство. Это только начало», – передает слова Батака Metaratings.ru.

Напомним, следующий матч «Динамо» в РПЛ состоится 26 июля – «бело-голубые» встретятся с «Ростовом». Калининградцы же в следующем своем матче, который также пройдет 26 июля, сыграют со «Спартаком».