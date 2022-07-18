Басурин: Силы ДНР взяли в полукольцо Авдеевку

Военные ДНР частично окружили Авдеевку, перекрыв дорогу из населенного пункта до села Константиновка, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо», — приводит его слова РИА Новости.

На данный момент Авдеевка остается под контролем украинских военных, которые расположили в населенном пункте укрепрайон. В течение почти восьми лет вблизи города проходит линия соприкосновения позиций украинский армии и сил ДНР.

В июне под Авдеевкой активизировались бои, отмечалось, что силы республики и российские военные пытаются обойти ее с севера. Военные эксперты поясняли, что так как Авдеевку укрепляли с 2014 года, «в лоб» ее взять крайне трудно.