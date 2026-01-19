Бастрыкину доложат об уголовном деле жильцов аварийного дома в Казани

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, возбужденного после обращения жителей аварийного дома на улице Бирюзовой в Казани. Сообщение поступило в приемную председателя СК России во «ВКонтакте».

Дом 1959 года постройки признали аварийным еще в 2017 году, однако новое жилье собственникам до сих пор не предоставили. Здание снято с кадастрового учета, и жители не могут оформить необходимые документы, включая бумаги для зачисления детей в школу. По данному факту в региональном ведомстве возбудили уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления Валерию Липскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.