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Бастрыкину доложат об инциденте с избиением подростка, игравшего у чужого авто в Челнах
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о самоуправстве над подростком в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В местных телеграм-каналах опубликовано видео о том, как местный житель избивает 13-летнего мальчика за то, что тот играл возле его машины. Пользователи указывают, что подросток поцарапал автомобиль мужчины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Руководитель СУ СКР по РТ Валерий Липской представит доклад главе ведомства о ходе ее расследования.
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