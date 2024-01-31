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Бастрыкину доложат о смерти мужчины из РТ, который умер, поскользнувшись в магазине
Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о смерти мужчины в Зеленодольске. Об этом сообщают в приемной Председателя СК России.
Напомним, пожилой мужчина поскользнулся на пороге одного из магазинов Зеленодольска и умер. Родственники погибшего ставят под сомнение результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой причиной смерти погибшего явился сердечный приступ.
По данному факту следователи организовали проверку. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СКР РТ Валерию Липскому представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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