Бастрыкину доложат о смерти мужчины из РТ, который умер, поскользнувшись в магазине

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о смерти мужчины в Зеленодольске. Об этом сообщают в приемной Председателя СК России.

Напомним, пожилой мужчина поскользнулся на пороге одного из магазинов Зеленодольска и умер. Родственники погибшего ставят под сомнение результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой причиной смерти погибшего явился сердечный приступ.

По данному факту следователи организовали проверку. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СКР РТ Валерию Липскому представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.