Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бастрыкину доложат о ситуации с военным из РТ, который 20 лет не может получить жилье
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о результатах проверки по факту нарушения жилищных прав участника боевых действий в Татарстане . Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Как выяснилось, местные власти уже более 20 лет отказывают в выделении татарстанцу, участнику боевых действий, награжденному орденом Мужества, квартиры.
Отмечается, что по данному факту следователями проводится процессуальная проверка.
В результате глава ведомства дал поручение доложить о ходе проведения проверки и мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав мужчины.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа