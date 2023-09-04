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Происшествия 4 сентября 2023 09:30

Бастрыкину доложат о ситуации с военным из РТ, который 20 лет не может получить жилье

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Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о результатах проверки по факту нарушения жилищных прав участника боевых действий в Татарстане . Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Как выяснилось, местные власти уже более 20 лет отказывают в выделении татарстанцу, участнику боевых действий, награжденному орденом Мужества, квартиры.

Отмечается, что по данному факту следователями проводится процессуальная проверка.

В результате глава ведомства дал поручение доложить о ходе проведения проверки и мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав мужчины.

#следственный комитет #военнослужащие #льготы
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