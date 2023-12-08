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Бастрыкину доложат о ситуации с ребенком из Казани, которого незаконно увезли от матери
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о фактах возможного нарушения прав детей в ряде регионов. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
В частности глава ведомства заинтересовался историей жительницы Казани, которая рассказала, что в августе 2023 года ее бывший муж увез сына в Таиланд. Кроме того, он забрал у нее имущество, а сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что ранее республиканские следователи уже возбуждали уголовное дело по статье «Самоуправство». Однако решение было отменено прокуратурой, и в настоящее время следственное управление по Республике Татарстан обжалует его.
Глава ведомства поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о расследовании уголовного дела.
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