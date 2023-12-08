Бастрыкину доложат о ситуации с ребенком из Казани, которого незаконно увезли от матери

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о фактах возможного нарушения прав детей в ряде регионов. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

В частности глава ведомства заинтересовался историей жительницы Казани, которая рассказала, что в августе 2023 года ее бывший муж увез сына в Таиланд. Кроме того, он забрал у нее имущество, а сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что ранее республиканские следователи уже возбуждали уголовное дело по статье «Самоуправство». Однако решение было отменено прокуратурой, и в настоящее время следственное управление по Республике Татарстан обжалует его.

Глава ведомства поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о расследовании уголовного дела.