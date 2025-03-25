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Происшествия 25 марта 2025 10:45

Бастрыкину доложат о деле жительницы Татарстана, у которой при родах умер ребенок

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела роженицы из Татарстана. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Как сообщается в соцсетях, жительница Арска три года пытается привлечь к ответственности медицинских работников, по вине которых, как она считает, погиб ее ребенок. Она инициировала проведение четырех экспертиз, в которых содержались разные выводы о причине смерти ребенка. Девушка планирует пятую экспертизу.

По данному факту в Татарстане уже расследуется уголовное дело по статье «Халатность». Председателю ведомства доложат о ходе его расследования. Дополнительно Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности директора судебно-экспертного центра СКР предоставить информацию о сроках проведения назначенной экспертизы.

#Бастрыкин Александр #Уголовное дело
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