Бастрыкину доложат о деле жительницы Татарстана, у которой при родах умер ребенок

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела роженицы из Татарстана. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Как сообщается в соцсетях, жительница Арска три года пытается привлечь к ответственности медицинских работников, по вине которых, как она считает, погиб ее ребенок. Она инициировала проведение четырех экспертиз, в которых содержались разные выводы о причине смерти ребенка. Девушка планирует пятую экспертизу.

По данному факту в Татарстане уже расследуется уголовное дело по статье «Халатность». Председателю ведомства доложат о ходе его расследования. Дополнительно Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности директора судебно-экспертного центра СКР предоставить информацию о сроках проведения назначенной экспертизы.