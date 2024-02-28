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Бастрыкин: Звезды шоу-бизнеса, уехавшие из РФ и дискредитирующие армию, ответят по закону
Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, дискредитирующие ВС РФ из-за рубежа, в случае возвращения ответят по закону. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, такие знаменитости показали свою неблагонадежность.
«Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, посещающих их концерты. Но, как известно, предателям нигде не рады», — подчеркнул председатель СК.
Бастрыкин заявил, что если кто-то из звезд шоу-бизнеса решит вернуться в Россию, за свои действия им придется ответить по закону.
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