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Происшествия 21 марта 2025 20:10

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти беременной жительницы Арска

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Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти 28-летней жительницы Арска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Тело беременной девушки обнаружили в июне прошлого года в Арске.

К главе СКР обратилась мать погибшей. Женщина высказывает предположение о криминальном характере смерти и сообщает о неполноте расследования.

По данному факту в Следственном управлении по республике расследуется уголовное дело. О результатах доложат Бастрыкину.

#Бастрыкин Александр #Уголовное дело
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