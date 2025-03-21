Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти беременной жительницы Арска

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти 28-летней жительницы Арска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Тело беременной девушки обнаружили в июне прошлого года в Арске.

К главе СКР обратилась мать погибшей. Женщина высказывает предположение о криминальном характере смерти и сообщает о неполноте расследования.

По данному факту в Следственном управлении по республике расследуется уголовное дело. О результатах доложат Бастрыкину.