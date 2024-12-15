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Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав многодетных семей в Челнах
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав многодетных семей в Набережных Челнах. Татарстанцы ждут предоставления участков, положенных им по закону, уже более пяти лет, рассказали в информационном центре Следкома.
В пресс-службе отметили, что сообщение о нарушении поступило главе СК в комментариях в мессенджере информационного центра. В нем пользователь сообщил в том числе о том, что некоторым из ожидающих получения участков предлагают земли в населенных пунктах, где отсутствуют необходимые инженерные, транспортные коммуникации и социальные объекты.
Бастрыкин затребовал соответствующий доклад у исполняющего обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Татарстану Павла Олейника. В нем должен освещаться ход и итоги расследования уголовного дела.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркнуто в сообщении.
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