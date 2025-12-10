Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разбитыми дорогами в Азнакаевском районе РТ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей на разбитую дорогу, соединяющую села Чекан, Верхнее Стярле и деревню Константиновку в Азнакаевском районе.

По словам местных жителей, асфальт там частично отсутствует, из-за движения грузовиков образовались глубокие ямы. Проезд автомобилей и школьного автобуса стал опасным, техника регулярно ломается.

Несмотря на обращения граждан, ремонтные работы не проводились. Ситуация получила огласку в соцсетях.

В СУ СК России по Татарстану организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю управления Валерию Липскому доложить о ее результатах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.