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Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением подростков в Куюках
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту избиения подростков в Пестречинском районе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Как сообщают в соцсетях, в одном из магазинов деревни Куюки Пестречинского района произошла ссора между группой молодых людей и несколькими взрослыми мужчинами. В ходе конфликта мужчины нанесли удары подросткам. Этот момент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.
Нападавшие с места преступления скрылись, в настоящее время ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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