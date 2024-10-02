Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением подростков в Куюках

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту избиения подростков в Пестречинском районе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Как сообщают в соцсетях, в одном из магазинов деревни Куюки Пестречинского района произошла ссора между группой молодых людей и несколькими взрослыми мужчинами. В ходе конфликта мужчины нанесли удары подросткам. Этот момент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

Нападавшие с места преступления скрылись, в настоящее время ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».