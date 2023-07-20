Бастрыкин взял на контроль дело жительницы Казани, которую заразили ВИЧ

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ситуации с жительницей Казани, заразившейся неизлечимым заболеванием. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

Как сообщают правозащитники, женщине отказали в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, заразившего ее ВИЧ. После этого она обратилась к Председателю Следственного комитета с просьбой изъять материалы проверки из органов МВД для дальнейшего расследования в следственных органах СК России.

Глава ведомства дал поручение организовать проверку по данному факту и доложить о ее ходе. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.