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Бастрыкин взял на контроль дело обманутой пенсионерки, лишившейся квартиры в Казани
В социальных сетях появилась информация о том, что пожилая жительница Казани осталась без квартиры в центре города и потеряла 950 тыс. рублей из-за мошенников.
Как удалось установить следователям, неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты ввели пожилую женщину в заблуждение, тем самым она не только перевела на указанный ими счет деньги, но и лишилась жилплощади.
В настоящее время правоохранителями по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по РТ Валерию Липскому ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела в производство следственных органов СК России и представить доклад о ситуации», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
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