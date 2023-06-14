Бастрыкин взял на контроль дело обманутой пенсионерки, лишившейся квартиры в Казани

В социальных сетях появилась информация о том, что пожилая жительница Казани осталась без квартиры в центре города и потеряла 950 тыс. рублей из-за мошенников.

Как удалось установить следователям, неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты ввели пожилую женщину в заблуждение, тем самым она не только перевела на указанный ими счет деньги, но и лишилась жилплощади.

В настоящее время правоохранителями по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по РТ Валерию Липскому ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела в производство следственных органов СК России и представить доклад о ситуации», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.