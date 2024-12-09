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Происшествия 9 декабря 2024 08:36

Бастрыкин: В 2024 году ущерб от коррупции в России составил 14,2 миллиарда рублей

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В 2024 году ущерб от коррупции, выявленный Следственным комитетом России, составил 14,2 млрд рублей. Это несколько ниже, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«По уголовным делам, расследованным Следственным комитетом за девять месяцев 2024 года, ущерб от коррупционных преступлений составил 14,2 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года эта сумма превышала 15,9 млрд рублей», — отметил Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

#коррупция #Бастрыкин Александр
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