Бастрыкин увидел в западных играх и фильмах пропагандистское оружие против России

Созданные в странах Запада фильмы и компьютерные игры пронизаны желанием представить Россию в негативном свете и представляют собой пропагандистское оружие против нее. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете», — отметил руководитель СКР.

По словам Бастрыкина, герои созданных в других странах произведений «с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами» нередко выступают в качестве антагонистов.

Кроме того, глава Следственного комитета уверен, что «логика противостояния <…> „русской угрозе“ вшита в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра».

По мнению Александра Бастрыкина, иностранные фильмы и игры способствуют «насаждению» среди молодежи «чуждых ценностей и идеалов». Соответственно, «информационно-психологические диверсии» и вестернизация культуры грозят России утратой культурного суверенитета, добавил он.