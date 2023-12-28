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Бастрыкин требует доклад по делу таксиста, который в Казани домогался девушки
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу таксиста, который домогался пассажирки в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее в социальных сетях появился ролик, где сообщалось, что в Казани водитель такси совершил противоправные действия в отношении пассажирки, записав их на видео и выложив в Интернет.
В СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.
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