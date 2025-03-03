Бастрыкин призвал формировать у молодежи правильные ценности для борьбы с нацизмом

Фото: kremlin.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин призвал формировать у молодежи «правильные ценности», чтобы идеология нацизма никогда не стала популярной. Об этом глава ведомства заявил в интервью ТАСС.

По его словам, на Украине и в ряде других стран определенные силы используют нацизм для достижения своих целей. «Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей стране эта идеология не стала популярной», – добавил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что молодежь, у которой еще нет четких взглядов, достаточно легко вовлечь в различную деятельность, заразив некими идеями.

«И наша задача — сделать так, чтобы у молодого поколения формировались правильные ценности. Военно-патриотические мероприятия, изучение истории, воспитание в духе патриотизма, общение с ветеранами, участие студентов в общественной работе, восстановлении памятников, объектов культуры — все это в совокупности способствует формированию ценностных ориентиров, и именно в этом направлении работают наши ведомственные образовательные организации и сотрудники профильных подразделений», – указал Бастрыкин.