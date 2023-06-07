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Происшествия 7 июня 2023 08:53

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании драки с участием иностранцев в Татарстане

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Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании обстоятельств происшествия с участием иностранных граждан в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Как удалось установить следователям, 3 июня у одного из торговых комплексов в Приволжском районе Казани произошла групповая драка с участием иностранных граждан. По предварительным данным, причиной стал дорожный конфликт.

В настоящее время сотрудниками СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств происшествия.

#хулиганство #Александр Бастрыкин #СУ СКР по РТ
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