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Бастрыкин потребовал доложить о расследовании драки с участием иностранцев в Татарстане
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании обстоятельств происшествия с участием иностранных граждан в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Как удалось установить следователям, 3 июня у одного из торговых комплексов в Приволжском районе Казани произошла групповая драка с участием иностранных граждан. По предварительным данным, причиной стал дорожный конфликт.
В настоящее время сотрудниками СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств происшествия.
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