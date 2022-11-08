Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела с избиением сына-инвалида мамой в РТ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о расследовании дела ребенка-инвалида из Татарстана, который пострадал от матери.

В соцсетях появилась информация, что многодетная мать из Камского Устья была осуждена за истязание сына-инвалида. Однако другие ее дети продолжают с ней проживать. Ребенок проживает и обучается в специальном учреждении для детей с ограниченными возможностями в Казани.

Следствием проверялась информация о издевательствах над двумя другими детьми, однако она не нашла подтверждения, в связи с чем несовершеннолетние продолжают проживать в семье.