Бастрыкин потребовал доклад по делу о нехватке детских садов в Сокурах

Главе СК России Александру Бастрыкину поступила жалоба о нехватке дошкольных учреждений в селе Сокуры Лаишевского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам местных жителей, несмотря на активную застройку с 2021 года и рост числа семей с детьми, в селе работает только один государственный детский сад. Родителям приходится годами ждать очереди или возить детей в другие населенные пункты.

В Сокурах есть два частных детских сада, однако их посещение для многих семей является финансово затруднительным. Обращения граждан в различные инстанции, как отмечается, не привели к решению проблемы.

По данному факту в региональном следственном управлении возбудили уголовное дело, о результатах доложат Бастрыкину.