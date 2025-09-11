news_header_top
Общество 11 сентября 2025 17:29

Бастрыкин потребовал доклад о разрушающемся доме на Право-Булачной в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки нарушения прав жильцов одного из домов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным из соцмедиа, речь идет о жителях дома, который расположен на Право-Булачной. Более 25 лет капитальный ремонт здания 1953 года постройки не проводился. В строении неоднократно происходили частичные обрушения конструкций и элементов отделки. В сентябре штукатурное покрытие потолка обвалилось в подъезде над лестничным пролетом.

«В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

О ходе проверки доложит руководитель Следственного Управления СК по республике Валерий Липский.

