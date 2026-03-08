news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 8 марта 2026 15:04

Бастрыкин поручил завести дело после жалобы отца дочери-инвалида из Татарстана

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителя Татарстана на отсутствие жизненно необходимого лекарства для его дочери-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам мужчины, его 18-летняя дочь с сахарным диабетом более трех месяцев не получает нужный препарат. Обращения в профильные ведомства результатов не дали.

В региональном Следкоме начали проверку. Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата ведомства.

