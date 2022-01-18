Бастрыкин поручил выяснить подробности истории травли девочки в казанской школе

Председатель СК России поручил руководителя СУ СКР по РТ Валерию Липскому доложить об уголовном деле, возбужденным после травли девочки в одной из школ Казани.

Ранее мама школьницы выяснила, что в школе республиканского центра завышают цены на рабочие тетради. Этот случайно установленный факт обернулся организованной травлей ее дочери, переводом в другую школу и неврологическим заболеванием у ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе СК России.

Почти все попытки обращений в органы и требования провести объективное расследование не сработали, в связи с чем мама девочки пытается обратить внимание Александра Бастрыкина, чтобы решить проблему нарушения прав ее дочери.