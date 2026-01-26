Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на подростка в Казани

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на подростка в Казани. В приемную главы ведомства обратилась местная жительница, недовольная проверкой обстоятельств нападения на ее 15‑летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По словам женщины, в октябре прошлого года подростку начали поступать угрозы и оскорбления от неизвестных. Спустя время несколько человек избили его возле заведения общественного питания. Мальчику потребовалась медицинская помощь. При этом, по словам матери, до сих пор виновных не привлекли к ответственности.

В региональном управлении СК уголовные дела по факту нападения возбуждались дважды, но оба постановления были отменены прокуратурой района. Первое решение следственные органы обжаловали, однако безрезультатно. Второе постановление сейчас находится на рассмотрении в прокуратуре республики.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и передать материалы в Главное следственное управление.