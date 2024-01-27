Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника СВО в Альметьевске

Председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении напавшего на ветерана СВО в Альметьевске мужчины, сообщает СК РФ.

Руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому поручено возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, говорится в сообщении.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о том, что в Альметьевске мужчины избили ветерана СВО, который с 2014 года воевал на Донбассе, но был тяжело ранен и вернулся домой. Сообщалось, что злоумышленники на почве конфликта толпой забили ветерана, сломав ему несколько ребер.Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль проверку инцидента с участником СВО