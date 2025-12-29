Бастрыкин поручил вновь возбудить дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома на улице Железнодорожников в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам жильцов, дом 1960 года постройки был признан аварийным шесть лет назад, однако новое жилье им до сих пор не предоставлено. В здании образовались трещины, изношены коммуникации, отсутствуют горячая вода, канализация и вентиляция.

Ранее следственные органы Татарстана дважды возбуждали уголовные дела, однако постановления были отменены заместителем прокурора Кировского района Казани. Последнее решение обжалуется прокурору РТ Альберту Суяргулову.

После рассмотрения обращения Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Валерию Липскому вновь возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.