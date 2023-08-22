Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении мужчины на жильцов дома в Казани

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому организовать проверку по информации о нападении казанца на соседей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Как выяснилось, один из жильцов казанской многоэтажки в течение нескольких лет нападает на соседей, в том числе женщин и детей. Жильцы дома 4 года не могут справиться с агрессивным соседом, они неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема не решается.

Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку о нарушениях прав жителей дома в Татарстане и доложить о ее результатах.