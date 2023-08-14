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Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по обращениям жильцов казанского ЖК
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело в связи с жалобами жителей казанского ЖК «Солнечный город». Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Жильцы сообщают, что из-за усиленной застройки на территории ЖК произошла массовая вырубка деревьев. Кроме того, в январе в одном из зданий ЖК произошел прорыв отопительной системы. В результате подъезд залило горячей водой, все выходы из дома оказались заблокированы, а люди в 40-градусный мороз на сутки остались без отопления заперты в своих квартирах.
В СУ СКР п РТ было возбуждено уголовное дело, однако данное постановление отменено органами прокуратуры. Обжалование решения надзорного органа результатов не принесло.
В результате глава ведомства дал поручение повторно возбудить уголовное дело по озвученной в комментариях ситуации и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
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