Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по обращениям жильцов казанского ЖК

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело в связи с жалобами жителей казанского ЖК «Солнечный город». Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Жильцы сообщают, что из-за усиленной застройки на территории ЖК произошла массовая вырубка деревьев. Кроме того, в январе в одном из зданий ЖК произошел прорыв отопительной системы. В результате подъезд залило горячей водой, все выходы из дома оказались заблокированы, а люди в 40-градусный мороз на сутки остались без отопления заперты в своих квартирах.

В СУ СКР п РТ было возбуждено уголовное дело, однако данное постановление отменено органами прокуратуры. Обжалование решения надзорного органа результатов не принесло.

В результате глава ведомства дал поручение повторно возбудить уголовное дело по озвученной в комментариях ситуации и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.