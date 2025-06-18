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Происшествия 18 июня 2025 14:19

Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за жалоб многодетных в селе РТ

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав многодетных семей в селе Кульшарипово Альметьевского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители неоднократно жаловались на отсутствие освещения и асфальтированных дорог, что затрудняет доступ к их домам. Обращения не принесли результатов.

Ранее дело по статье «Халатность» уже возбуждалось, но было отменено прокурором. Обжалование не помогло.

Теперь Следственный комитет снова займется расследованием, а его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Уголовное дело #альметьевский район
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