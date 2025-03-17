Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за проблем с транспортом в Константиновке

В комментариях аккаунта Информационного центра СК России жители казанского поселка Константиновка пожаловались на проблемы с транспортной доступностью.

По словам жителей, из-за ошибок при межевании земель участки продавались вместе с грунтовыми дорогами, что привело к отсутствию подъезда к домам, включая доступ для машин экстренных служб. Несмотря на многочисленные жалобы от пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, ситуация остается нерешенной, сообщает пресс-служба СК России.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручал представить доклад по этому вопросу, было возбуждено уголовное дело.

Однако постановление о возбуждении дела было отменено зампрокурора Советского района Казани Иваном Ширыковым. Обжалование этого решения вплоть до и.о. прокурора Татарстана Алексея Заики результатов не принесло.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и представить доклад.