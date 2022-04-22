Бастрыкин поручил открыть горячую линию для вынужденных переселенцев с Донбасса

Председатель Следственного комитета России поручил открыть круглосуточную горячую линию для вынужденных переселенцев, которые прибыли в Россию из Украины. С гражданами Донбасса уже активно работают следственные подразделения центрального аппарата, следователи получают информацию о произошедших событиях, признают переселенцев потерпевшими, а также оказывают правовую помощь и помощь с социально-бытовым устройством, медобеспечением, пособиями и работой.

Учитывая, что прибывшие люди размещаются во многих регионах страны, горячая линию существенно ускорит обмен информацией с ними.

Кроме того, контактирование с переселенцами также будет осуществляться и другими удобными средствами связи, в том числе в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале Информационного центра ведомства.

Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте Следственного комитета России и в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.