Бастрыкин поручил доложить о похищении матерью 9-летнего ребенка в Татарстане

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о результатах проверки по похищению 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее в эфире одного из федеральных каналов рассказали, что в Татарстане женщина не согласилась с решением суда и похитила собственного ребенка у бывшего мужа. При этом суд постановил, что 9-летняя девочка будет жить именно с отцом. До сих пор место нахождения ребенка неизвестно. Кроме того, сообщается, что мужчину избили знакомые бывшей супруги.

В результате глава ведомства дал поручение представить доклад о проверке по факту возможного совершения противоправных действий в отношении ребенка.