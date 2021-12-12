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Происшествия
12 декабря 2021  13:00
Павел Климчак

Бастрыкин поручил доложить о лайнере, изменившем курс из-за неопознанного объекта

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Пассажирский лайнер, который летел из Екатеринбурга в Сочи, сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах этого инцидента, сообщается в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Председатель следкома поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России установить обстоятельства произошедшего. Известно, что на борту лайнера находилось более 160 человек.

 

#Александр Бастрыкин #самолет
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