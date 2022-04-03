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Политика
3 апреля 2022  19:51

Бастрыкин поддержал идею о трибунале по преступлениям в Донбассе

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин  поддержал идею создать трибунал, который оценит преступления властей и силовиков Украины на Донбассе.

Он отметил, что СКР уже восемь лет подробно фиксирует все «противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса», передает пресс-служба Следкома.

Ранее Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Один из объявленных поводов к началу операции - преступления Киева по отношению к ДНР и ЛНР. Также Путин объяснил, что ВСУ готовились начать вторжение в народные республики.

#Бастрыкин Александр #скр #Донбасс
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