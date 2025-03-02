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СВО 2 марта 2025 09:15

Бастрыкин назвал число регионов России, атакованных с начала СВО

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В течение трех лет украинская армия атаковала 34 региона России «вне границ проведения военной операции». Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. В результате этих атак погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка.

С февраля 2022 года около 3 тыс. граждан получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет ведет расследования атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых пострадали или погибли россияне. Эти расследования проводятся в рамках возбужденных уголовных дел, отметил Бастрыкин.

По его информации, после начала спецоперации на Украине киевский режим нанес удары по 34 российским регионам, расположенным за пределами зоны боевых действий. Для атак на российские населенные пункты ВСУ используют различное вооружение, включая тактические ракетные комплексы, РСЗО, артиллерию и беспилотники. Бастрыкин подчеркнул, что в атаках используется оружие, предоставленное Украине западными странами.

#спецоперация #СВО #Александр Бастрыкин
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