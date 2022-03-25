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Происшествия
25 марта 2022  11:33
Полина Шевчук

Бастрыкин: Нацгвардия Украины готовила массированное наступление на Донбасс

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На данный момент в Донбассе находится крупная группировка вооруженных формирований украинской стороны, рассказал в интервью ТАСС глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

«Как известно, к российским военнослужащим попали документы командования Национальной гвардии Украины, которые свидетельствуют о подготовке ею массированного наступления», – отмечает глава следкома.

По словам Бастрыкина, если бы российская армия не начали спецоперацию, то украинские националисты имели больше времени и возможностей для ударов по территориям Луганской и Донецкой национальных республик. В этом случае жертв среди мирного населения было бы в разы больше.
 

 

#ДНР #лнр #спецоперация на Украине #следком рф
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