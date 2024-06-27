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Бастрыкин: На СВО отправились 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство
В зону проведения СВО отправились десять тысяч мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Глава ведомства сообщил, что в октябре 2023 года была создана специальная группа. В результате на воинский учет были поставлены более 30 тысяч лиц, получивших российское гражданство. В зону проведения спецоперации отправились десять тысяч мигрантов.
Бастрыкин также подчеркнул важность синхронизации процедуры получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.
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