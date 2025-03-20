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Общество 20 марта 2025 12:00

Баста, ZOLOTO, Три дня дождя и Савичева выступят на VK Fest в Казани

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Баста, ZOLOTO, Три дня дождя и Савичева выступят на VK Fest в Казани
Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Казань в этом году впервые примет фестиваль VK Fest, который в городе пройдет 29 июня. Звездными гостями мероприятия станут Баста, ZOLOTO, «Хлеб», «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева. Список артистов будет дополняться.

В скором времени организаторы анонсируют площадку проведения фестиваля, новых исполнителей, известных спикеров и представителей сцены, блогеров.

В 2025 году VK Fest пройдет с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву. Он проводится совместно с Республикой Татарстан.

В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России — в том числе впервые в Уфе и Красноярске — и собрал рекордные 205 тысяч человек. Также фестиваль внесен в Книгу рекордов России и стал самым масштабным по количеству выступающих артистов и развлекательных зон.

#Казань #фестиваль #музыка #артисты
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