Бассейны, кинотеатры и «антибуллинг»: какими будут новые школы в Татарстане за 17 млрд

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял сегодня участие в церемонии передачи в эксплуатацию 11 новых школ

Фото: rais.tatarstan.ru

Новые школы примут почти 10 тыс. учеников

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял сегодня участие в церемонии передачи в эксплуатацию 11 новых школ.

«В преддверии нового учебного года построено 11 общеобразовательных организаций на общую сумму более 17 миллиардов рублей», – сообщил руководитель республики.

В Казани завтра впервые для учеников откроет двери школа на 1,2 тыс. мест на улице Сибгата Хакима и три школы на 1,5 тыс. мест в жилищных комплексах «Светлая долина», «Салават Купере» и на улице Гареева.

Суммарно новые школы готовы принять почти 10 тыс. учеников Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

В Набережных Челнах построены два образовательных заведения, рассчитанных на 1,5 тыс. учеников: в ЖК «Притяжение» и 34-м микрорайоне.

В Тукаевском районе школа на 100 мест построена в селе Шильнебаш, в Арском – на 500 мест в селе Нижние Метески, в Мамадыше – школа-сад на 240/120 мест, в Высокогорском районе – на 80 учеников с детским садом (20 мест) в селе Куркачи, в Алькеевском районе – на 25 учеников с детским садом на 25 мест в деревне Нижнее Колчурино.

Суммарно новые школы готовы принять почти 10 тыс. учеников.

Опыт Татарстана в сфере образования распространят по России

«Открытие школ – важный день. В целом Республика Татарстан лидер в системе образования. Многое, что реализуется в целом в стране, в частности в образовании, мы берем у вас. Всегда приводим в пример», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, присоединившийся к церемонии по видеосвязи.

Сергей Кравцов присоединился к церемонии по видеосвязи Фото: rais.tatarstan.ru

В целом с 2010 по 2022 годы в республике построено 88 новых школ и создано более 51 тысячи новых мест.

«28 новых школ в 2019-2022 годах появилось в Татарстане в рамках национального проекта «Образование» на 25 тыс. мест. А это – от 6 до 8 новых школ в год. Такого объема строительства новых школ и детских садов не было никогда», – подчеркнул Кравцов.

Он сообщил, что, сейчас готовятся новый национальный проект «Образование».

«Я впервые об этом скажу, небольшой секрет открою. Мы хотим взять опыт Татарстана управления системой образования, в том числе организации строительства и школ, и детских садов, инфраструктуры, и транслировать на все регионы страны», – рассказал министр.

Новые школы в республике построили по национальному проекту «Образование» Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

К строительству школ подключились инвесторы

Новые школы в республике построили по национальному проекту «Образование», госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и за счет средств республиканского бюджета.

При этом к строительству трех крупных проектов подключилась госкорпорация ВЭБ.РФ. Суммарно новые школы в Казани, Набережных Челнах и в Арском районе республики рассчитаны на 3,5 тыс. учеников.

Они возведены в рамках концессионных соглашений – бизнес инвестирует в строительство объекта свои или кредитные средства. Это позволяет снизить нагрузку на бюджет и сократить сроки строительства.

Школы были построены менее чем за год. Их общая стоимость составила примерно 6 млрд рублей. Респулика вложила 1,3 млрд рублей за счет капитального гранта (преимущественно из федерального бюджета). Остальное составили внебюджетные инвестиции в рамках проекта «ПроШкола». В рамках соглашения в республике также отремонтированы и оснащены еще 139 школ на 5,7 млрд рублей.

«Проект строительства школ по этой модели – был смелый шаг. Лучший опыт реализации наших проектов – в Республике Татарстан. Рустам Нургалиевич, нам в ВЭБе приятно с вами работать, для нас это всегда значит знак качества», – подчеркнул глава корпорации Игорь Шувалов.

В частности, в казанской школе на 1,5 тыс. мест оборудовали два бассейна, собственный IT-центр и кинотеатр. Объект возводили согласно концепции «антибуллинг» — в здании в определенных местах прозрачные стены, двери и перегородки, что снижает вероятность травли. Прилегающая к школе территория максимально охвачена камерами видеонаблюдения

В школе в Набережных челнах классы оснащены современным оборудованием, в том числе интерактивными досками. В здании есть кабинеты с 3D—очками полной визуализации и VR-очками, два бассейна и самый большой в городе киноконцертный зал на 809 мест.

Третья школа — сельская, построена в Арском районе на 500 мест. На территории учреждения есть собственная газовая котельная.

Рустам Минниханов: «Материальная база – это хорошо, но в школе 80% – это учитель» Фото: rais.tatarstan.ru

«В школе 80% – это учитель»

В заключение церемонии слово вновь взял Рустам Минниханов. Он поздравил педагогов с наступающим новым учебным годом. «Материальная база – это хорошо, но в школе 80% – это учитель», – подчеркнул Раис РТ.

Всего в Татарстане в новом году будут работать 1,4 тыс. общеобразовательных организаций у которых около 1,8 тыс. объектов.

Учиться в школах в 2023-2024 учебном году будет более 511 тыс. человек.

В первый класс завтра пойдут свыше 57 тыс. детей.