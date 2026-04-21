«Башня сама находит угрозу»: как в тылу СВО осваивают БМПТ «Терминатор»

В тыловом районе специальной военной операции подготовка экипажей боевых машин поддержки танков «Терминатор» не прекращается ни днем, ни ночью. Здесь, на полигоне, формируются расчеты, которым предстоит работать на одной из самых мощных машин современного поля боя.

«Терминатор» способен за минуту выпустить до 800 30-мм снарядов, поражая пехоту, легкобронированную технику и даже танки. Но решающим фактором остаются не характеристики машины, а люди – те, кто управляет этим сложным и грозным оружием.

Гвардии лейтенант Александр Петрин – выпускник Казанского танкового училища. Он прошел путь от командира танка Т-72 до офицера взвода огневой поддержки и сегодня обучает экипажи работе на БМПТ. Его боевой опыт – основа той подготовки, которую проходят новички.

Экипажи формируются из военнослужащих с разным опытом: бывших штурмовиков, артиллеристов, танкистов. Для многих «Терминатор» – техника совершенно новая, требующая полного переучивания.

Подготовка начинается с базовых, но критически важных действий – загрузки боекомплекта и проверки всех систем машины.

«Важно правильно снарядить ленту „тридцатки“, установить дымовые гранаты, включить и проверить работоспособность всех систем, – объясняет Александр Петрин. – Мы обучаем механиков-водителей, наводчиков-операторов и гранатометчиков. У большинства нет опыта работы с такой техникой, тем более на „Терминаторе“».

Тем, кто пришел из пехоты, приходится осваивать машину буквально с нуля. Однако и бывшие танкисты сталкиваются с новыми задачами – иным вооружением, иной логикой ведения боя.

При этом сам «Терминатор» помогает ускорить обучение. «Машина современная и достаточно проста в использовании. Когда противник наводится на экипаж, командир слышит сигнал в шлемофоне, башня автоматически разворачивается в сторону угрозы. Прицельная дальность – до 4–5 километров. Фокус меняется от четырехкратного до 30-кратного увеличения. Наводчику остается лишь прицелиться и нанести поражение», – говорит офицер.

Практическая подготовка проходит в условиях, максимально приближенных к боевым. Занятия идут и днем, и ночью.

Экипажи выдвигаются на позиции, получают команды «Противник справа», «Противник слева» и отрабатывают поражение целей из разных видов вооружения.

Несмотря на то, что расчет сформирован недавно, его действия выглядят слаженно и уверенно.

Боекомплект загружен, системы проверены. Доклад о готовности – и многотонная машина срывается с места, за считаные секунды занимая огневую позицию. «Цель: пулеметная точка противника на 12 часов. Огонь!» – звучит команда по радиостанции.

Орудие мгновенно наводится, и очередь из 30-мм пушки 2А42 накрывает условного противника. Цель поражена.

Сразу же следует новая команда: «Цель на 10 часов, ориентир – сожженное дерево. По машине противника из гранатомета – огонь!»

Корпус машины разворачивается, и цель уничтожается буквально за секунды.

После выполнения нормативов экипаж возвращается, пополняет боекомплект и готовится к следующему выходу. Такой цикл повторяется снова и снова – до полной автоматизации действий.

Сам Александр Петрин находится в зоне специальной военной операции с июня 2022 года. Свою службу он начал командиром танка Т-72Б3М на луганском направлении – под Кременной, в районе Серебрянского лесничества.

«Наша задача заключалась в поддержке пехоты. Противник атаковал примерно в одно и то же время – с 16 до 18 часов, группами по 20–30 человек. Тогда не было массового применения дронов, в основном работали артиллерия и расчеты ПТУР. Мы выходили на прямую наводку и уничтожали пехоту», – вспоминает офицер.

За первые полгода, по словам Петрина, его экипаж уничтожил два танка и один бронетранспортер противника.

В 2024 году после курсов переподготовки в Казанском танковом училище он получил офицерское звание и продолжил службу уже в новом качестве. Участвовал в наступательных действиях, в том числе – во взятии населенного пункта Очеретино.

«Танки заходили в замаскированные ангары, на броню брали штурмовые группы и подвозили их к позициям противника. По пути отрабатывали по опорным пунктам, – рассказывает Петрин. – Враг активно применял дроны. С таким масштабом я столкнулся впервые».

В тех условиях важную роль сыграли средства радиоэлектронной борьбы. «Нам помогла система РЭБ „Тритон“. Она глушила все виды беспилотников противника, даже гексакоптер „Баба-Яга“ до нас не долетал», – отмечает он.

Позже, в ходе боев, Александр получил осколочное ранение – FPV-дрон поразил башню танка. «Мне повезло: осколки не задели жизненно важные органы. Меня эвакуировали, лечение и реабилитация прошли быстро», – говорит он.

В мае 2025 года офицер был назначен командиром взвода огневой поддержки.

За мужество и успешное выполнение боевых задач Александр Петрин награжден медалями Суворова, Жукова, «За храбрость» II степени и «За боевые отличия».

С «Терминатором» офицер познакомился уже после назначения на новую должность. Признается: поначалу техника показалась непривычной, но быстро стала понятной. «По сути, всё то же самое, только калибр пушек другой, а огневая мощь значительно выше», – говорит он.

По мнению Петрина, БМПТ способна создать плотность огня, которая фактически лишает противника возможности вести ответные действия.

«Если обрушить такой шквал на танк, его экипажу будет, мягко говоря, некомфортно. Пушка прошивает броню и выводит из строя аппаратуру. Пехоту можно поражать из пулемета и гранатометов», – поясняет командир взвода.

Пока экипажи продолжают подготовку и не выходили на боевые задачи. День за днем они отрабатывают действия на полигоне – в любую погоду, в любое время суток. Именно здесь, вдали от линии фронта, формируются те самые «охотники на танки» – расчеты, от слаженности и профессионализма которых зависит успех будущих боевых операций.

Материал подготовлен при участии Константина Каменского.