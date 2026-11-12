Башне Сююмбике вернули золотой полумесяц

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

После реставрации на вершину Башни Сююмбике в Казанском Кремле установили обратно золотой полумесяц. Он отсутствовал там с начала октября, передает корреспондент «Татар-информа» с места событий.

Реставрация заняла порядка трех недель, с полумесяца сняли старый слой позолоты и нанесли новый из сусального золота.

Причем устанавливать полумесяц решили в 6 утра, после развертывания автокрана. Рабочие на вершине справились с задачей примерно за 40 минут.

«Башня Сююмбике – один из главных символов нашего музея-заповедника. А полумесяц – ее неотъемлемая часть. Поэтому очень радостно от того, что он вновь вернулся на свое законное место», – заявил журналистам заместитель директора музея-заповедника «Казанский Кремль» по текущему ремонту и реставрации Андрей Нижегородов.

Напомним, что сейчас процесс реставрации проходит вся башня. Работы планируют завершить к 30 августа следующего года.