Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону*, Шарипзоду Муххамаду Заиру* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток, до 22 августа 2024 года», – указано в сообщении.

Фото: t.me/moscowcourts

Сегодня в первой половине дня суд продлил арест задержанным в Брянской области предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Всех их запускали в зал заседаний отдельно.

*Занесены в реестр террористов и экстремистов