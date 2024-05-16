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Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону*, Шарипзоду Муххамаду Заиру* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток, до 22 августа 2024 года», – указано в сообщении.
Сегодня в первой половине дня суд продлил арест задержанным в Брянской области предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Всех их запускали в зал заседаний отдельно.
*Занесены в реестр террористов и экстремистов
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