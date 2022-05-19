В России появится музыкальная ассоциация для поддержки талантливой молодежи

Звезды отечественной эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию, объединяющую исполнителей, которые выступают против отмены русской культуры. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал народный артист России Николай Басков.

«Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — сказал артист, отметив, что такая идея возникла из-за отмены концертов отечественных исполнителей, композиторов и других деятелей искусства за рубежом.

Басков обратил внимание на то, что в последнее время в СМИ постоянно появляется информация о попытках отменить русскую культуру, отказах от российских спектаклей, концертов и других мероприятий.

«Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — подчеркнул он.

В пресс-конференции приняли участие такие звезды российского шоубизнеса, как Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

Бабкина сообщила, что возглавить ассоциацию предложили инициатору этой идеи — Баскову, который уже подписал протокол об объединении. Далее будет создан устав и определена структура ассоциации.

Олег Газманов, в свою очередь, отметил, что займется патриотическим направлением. Певица Лариса Долина высказала мнение о том, что необходимо развивать исполнительство песен на русском языке, в том числе через фестивали и конкурсы.

«Есть очень приличные ребята, но они так плохо знают родной язык и так плохо на нем поют, что слушать это совершенно невозможно», — заявила она.

Страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Объявляя о ее начале 24 февраля, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.